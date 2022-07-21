В Детском парке Кургана проходит «Самый бодрый движ» этого лета

В Детском парке проходит «Самый бодрый движ» этого лета. С понедельника по пятницу с 11.00 до 12.00 самых веселых, энергичных и любознательных детей и их родителей ждет час активностей. Утренняя развлекательная интерактивная программа помогает ребятам создать себе отличное настроение на весь день, предположили в Городском Доме народного творчества и досуга.

В компании единомышленников, на свежем воздухе, под веселую музыку зарядиться энергией и позитивом можно легко и непринужденно. Ребята вместе с ведущими делают зарядку, водят хороводы, участвуют в подвижных играх.

Там же, в Детском парке 22 июля в 18:00 организуют цикл мастер-классов «Летние фантазии». Мероприятие пройдет на летней интеллектуально-досуговой площадке «Нескучный сад». Участники попробуют себя в рисовании, изготовлении поделок из бумаги, картона, фольги и других материалов.

Интеллектуально-досуговая площадка «Нескучный сад», организованная Библиотечной информационной системой города Кургана, работает всё лето под открытым небом в Детском парке ежедневно, кроме четверга, с 17:00 до 20:00. Интересные книги, настольные игры, мастер-классы и игровые программы от городских библиотек – бесплатно для всех желающих.

Фото пресс-службы администрации Кургана.

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