В Детском парке Кургана весело и задорно прошел ежегодный городской квест

Яркие впечатления остались у 136участников из восьми городских библиотек: Куликова, Некрасова, Маршака, Пушкина, Чехова, Горького, Толстого, ЦДБ им. Н. Островского.

По традиции, городской квест в парке – кульминация Летней программы чтения «Книжная радуга», которая в этом году отмечает 30-летие.

На квесте ребята прошли инициацию в Орден, отправившись в незабываемое путешествие по самым любимым книжным мирам. Побывали в лабиринтах Хогвартса, заглянули в Нетландию, прогулялись по Средиземью, узнали, что скрывается за норой Белого Кролика, перенеслись в волшебную Нарнию и посетили Изумрудный город.

Команда «Хранители льда» одержала победу и получила заслуженные награды, но и другие «стражи миров» не остались без подарков. Призы для участников предоставили спонсоры мероприятия ООО «Сдобушка» и Курганский «Хлебокомбинат № 1». Устроить детский праздник помогало и Курганское отделение Монолит_S.T.A.L.K.E.R.

Для участников квеста была разыграна лотерея. Ребята, чьи номера оказались счастливыми, получили призы.