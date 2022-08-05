В детской поликлинике Шумихинской больницы заменят окна

По личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова и благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения получать медицинскую помощь маленьким пациентам станет еще комфортнее. Контракт на замену оконных блоков 1 и 2 этажа детской поликлиники заключен с ИП Шалагин Д.В. Сумма контракта почти 500 тысяч рублей. Работы по монтажу окон планируется завершить в третьей декаде августа 2022 года, сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

В профильном департаменте напомнили, что в текущем году завершился капитальный ремонт поликлиники. В ходе ремонтных работ строители смогли выполнить ремонт пола, покрасили стены и потолки, покрыли стены плиткой и даже произвели устройство подвесного потолка. Также заменили оконные и дверные блоки, инженерные сети, установили сантехническое оборудование.

«На 2025 запланировано строительство модульного здания детской поликлиники и фельдшерско- акушерских пунктов в селе Стариково и поселке Пристанционном», - рассказал нынешний руководитель Шумихинской центральной районной больницы Курганской области Андрей Устинов.

Фото департамента здравоохранения Курганской области.

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