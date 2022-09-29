В домах курганцев потеплеет раньше положенного срока

С сегодняшнего дня, раннее установленных сроков, в Кургане начинают подключать отопление в жилых домах. Причина – холодная погода. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава города Елена Ситникова.

«По заявкам УК, председателей ТСЖ, ЖСК ресурсоснабжающие организации начнут подавать ресурс на дома, подключенные к централизованному теплоснабжению. Руководителям управляющих организаций поручено оперативно готовить заявки в ПАО КГК на разрешение подключения конкретного жилого дома от соответствующих теплопунктов», - написала глава Кургана.

Подключение к теплу учреждений социальной сферы идёт в плановом порядке. На утро сегодняшнего дня тепло получили 174 таких объекта.

Начать подачу теплоносителя на многоквартирные дома и прочие объекты в городе планировали с 3 октября. Во время запуска отопления в многоквартирных домах департамент жилищно-коммунального хозяйства организуют «горячую линию».

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