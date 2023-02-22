В два раза увеличился поток мигрантов в Курганскую область

В два раза увеличился поток мигрантов в Зауралье.

Причиной такой динамики в 2022 году стало снятие раннее введённых ковидных ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами. Как следствие,в минувшем году на миграционный учёт было поставлено более 21 тысячи иностранцев. Из них 4165 человек остались проживать на территории Курганской области.

Эти цифры привёл врио начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Курганской области подполковник полиции Роман Кокорин в ходе брифинга с представителями СМИ.

Трудовые мигранты у нас востребованы в основном в сельском и лесном хозяйстве, обрабатывающем производстве, оптовой и розничной торговле, строительстве. Притом, что большинство из них – низкоквалифицированные рабочие, есть среди приехавших к нам иностранцев и высокообразованные специалисты. Так, своё желание работать в Курганской области реализовали 20 врачей и около 30 сотрудников сферы образования.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции постоянно ведут контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства. Так, в минувшем году правоохранительные органы предварительно расследовали 461 преступление, совершенное иностранцами. В основном это противоправные деяния, связанные с оборотом наркотиков и незаконным пересечением государственной границы.

Законопослушные трудовые мигранты обращаются за предоставлением государственных услуг на Единый портал. В 2022 году в подразделения по вопросам миграции поступило более таких 218 тысяч заявлений. По данным подразделения,уровень удовлетворенности иностранных граждан качеством предоставления госуслуг составил 99,7%.

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области.

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