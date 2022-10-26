В двух шадринских школах реконструируют стадионы

На базе шадринской школы №15 начались работы по благоустройству. На спортивной территории сделают беговую дорожку с резиновым покрытием и проведут отсыпку футбольного поля.

По информации администрации города Шадриска, Благоустройство ведется в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области».

Помимо этого, на 2023 год запланированы работы по обновлению стадиона лицея №1. Там создадут новые площадки под физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

Ранее редакция «Нового мира» сообщала, что в центральном парке Шадринска появились сказочные персонажи, символы города и обновлённые территории. Ведутся работы по установке зон отдыха и входной группы, высажены новые деревья и кустарники.

На площадке «Сказки» жители и гости города могут ознакомиться с «Царевной — лягушкой», написанной А.Н. Зыряновым в XIX веке в Шадринском уезде.

Также в городском саду можно увидеть «Куниц», «Косуль» и «Гуся». Именно эти животные являются главными символами города Шадринска.

Фото администрации Шадринска.