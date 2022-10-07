В «Единой России» ответили на вопросы отсутствия отопления в жилых домах

Он состоялся в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Курганской области.

В ходе приема поступило порядка десяти обращений. Большинство вопросов заявителей коснулись начала отопительного сезона. Некоторые многоквартирные дома в разных частях города Кургана еще не начали получать тепло.

Заместитель директора департамента ЖКХ Администрации города Кургана Андрей Благинин пояснил, что в соответствии с постановлением Администрации города Кургана продолжается плановое заполнение и запуск системы отопления.

«На сегодняшний день подключено более 70% от общего количества жилых домов. В некоторых случаях возникает необходимость в дополнительных мерах: регулировки системы и сбросе воздуха. С этим может быть связано более длительное подключение. Контроль за плановым заполнением домов продолжается», - прокомментировал замдиректора Департамента ЖКХ.

Кроме того, поступили обращения, связанные с неудовлетворительной работой управляющих компаний. Так, жительница дома по улице Сухэ-Батора пожаловалась на сильные сквозняки в квартире. Она уверена, что проблема в наружных межпанельных швах дома, износе входной группы и окон подъезда. Собственники жилых помещений дома в поселке Керамзитный указали на ненадлежащее содержание придомовой территории: она сильно заросла травой.

Андрей Благинин заверил, что по факту обращений сотрудники Департамента проведут выездные проверки, на которые будут приглашены представители управляющих организаций. В случае подтверждения информации их обяжут устранить нарушения.

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