В эффективности метода Илизарова разбираются травматологи со всего мира в мексиканском Канкуне

С 12 по 15 октября международный конгресс объединил общества «Ассоциации по изучению и применению методов Илизарова и костной реконструкции» и «Международного общества удлинения и реконструкции конечностей». Участие в симпозиуме приняли специалисты из Италии, Португалии, США, Мексики, Аргентины, Японии, Великобритании, Египта, России, Германии и других стран. Во многих из них созданы общества по изучению метода Илизарова (АСАМИ).Делегацию Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова возглавил руководитель Центра Александр Бурцев. Курганские врачи приняли активное участие в плотной научной программе конгресса. Руководитель АСАМИ Россия, заведующая травматолого-ортопедическим отделением №17 Анна Аранович, нейрохирург, заведующая отделением №10 Оксана Прудникова и сам Александр Бурцев,на конгрессе работали в качестве председателей тематических секций и круглых столов. Также они выступили с устными докладами для делегатов медицинского съезда. Курганские специалисты рассказали, как в известном на весь мир научно-медицинском центре справляются с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, используя метод, предложенный прославленным академиком 76 лет назад. Профессор Анна Аранович поделилась воспоминаниями о своем учителе, основателе революционного направления в мировой ортопедии и травматологии Гаврииле Абрамовиче Илизарове и работе с ним. Исследования академика изложены в 1500 статьях, 60 методических рекомендациях, 4 монографиях. Научные разработки защищены 250 авторскими свидетельствами и 19 патентами. Под руководством Г.А. Илизарова защищено 9 докторских и 56 кандидатских диссертаций.

Фото с сайта ilizarov.ru.

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