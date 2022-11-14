В еще один райцентр Курганской области пришёл газ

Жизнь в городе Куртамыше Курганской области теперь станет более тёплой, уютной и экономной. Сегодня, 14 ноября, здесь в торжественной обстановке запустили природный газ.

Газ - это «голубое золото» планеты - прозвучало на церемонии запуска. Теперь оно будет доступным каждому жителю Куртамыша. Поэтому для населённого пункта это стало историческим событием.

Трудно себе представить российскую экономику без газа. Он необходим ежедневно в промышленности, сельском хозяйстве и быту. Пуск природного газа дает нам здоровую окружающую среду, снижение стоимости коммунальных платежей, подъём промышленности, тепло и уют в домах граждан.

- Принять природный газ уже сейчас в Куртамыше готовы 493 дома. Ещё 653 находятся в стадии подготовки. В перспективе мы дополнительно газифицируем порядка 3500 домовладений. Но мы на этом не останавливаемся, и дальше магистральный газопровод протянется в сторону села Глядянского, - сообщил собравшимся заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев.

Напомним, что динамичное продолжение газификации Зауралья стало возможным благодаря соглашению, подписанному главой региона Вадимом Шумковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В рамках его реализации до 2025 года в Курганской области планируется обеспечить природным газом 10 райцентров, где до этого «голубого топлива» не было.

Параллельно газ получат 151 населенный пункт и порядка 46600 домовладений. На реализацию программы будет инвестировано свыше 25 млрд рублей.

Николай Волков. Фото Николая Пушилина.

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