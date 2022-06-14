В этом году большинство курганских выпускников выбрали экзамен по обществознанию

Самый массовый экзамен по выбору написали сегодня, 9 июня, одиннадцатиклассники Курганской области. ЕГЭ по обществознанию в этом году выбрали более половины выпускников — 1608 человек. Экзамен прошел в штатном режиме, без технических сбоев.

Вместе со всеми обществознание написала и выпускница Ксения Гуленкова из Звериноголовского района. Она призналась, что атмосфера в пункте проведения экзамена была комфортная, а организаторы — доброжелательные.

Хочу попробовать свои силы в сфере журналистики, поэтому сдавала русский язык и обществознание. А еще - профильную математику. Это на случай, если вдруг изменю своё решение и выберу экономику, - рассказала девушка.

В областном департаменте образования и науки отметили, что результаты ЕГЭ по обществознанию выпускники узнают не позднее 24 июня.

Фото предоставлено департаментом образования и науки в открытом доступе.

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