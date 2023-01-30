В этом году в регионе к нормативу будут приведены 330 км дорог

В Кургане отремонтируют более 20 объектов. В агломерации Курган - Кетовский округ - количество дорог, приведенных к нормативу, вырастет до 80%. Это в пять раз больше, чем на старте проекта в начале 2019 года.

В северо-западной части области (Катайский, Далматовский, Шадринский округа) завершат ремонт трасс Шадринск – Миасское, 36 км от села Песчано-Коледино до границы Челябинской области, «Иртыш» - Песчанотаволжанское - «Шадринск - Миасское» 51 км от Песчанотаволжанского до Шадринска. Эти дороги используются как транзитный маршрут в обход загруженных федеральных трасс.

Обновят порядка 40 км от федеральной трассы Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган» до села Чимеево. Подъезды к селам Кетово, Частоозерье, городам Катайск и Петухово также приведут в порядок. Региональная трасса от села Звериноголовское до государственной границы с Казахстаном будет отремонтирована на протяжении 13 км.

Продолжится работа по ремонту мостов. В Кургане (путепровод Чеховский, мосты через реку Тобол по ул. Кирова и Бурова-Петрова) и Шадринск (мост через р. Канаш и путепровод по ул. Щеткина).

Старт работ запланирован в апреле, сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона.

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