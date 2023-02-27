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В фельдшерско-акушерском пункте в селе Глубоком оказывают помощь 400 зауральцам

Медицинский объект стоимостью 4,3 млн рублей открыли в феврале.

27 февраля, 2023 - 14:32

С февраля текущего года в новом фельдшерско - акушерском пункте в селе Глубоком  Шадринского муниципального округа проводится прием пациентов.

Фельдшерско - акушерский пункт был установлен по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в декабре прошлого года. Стоимость медицинского объекта составила 4,3 млн рублей. Медицинскую помощь в фельдшерско - акушерском пункте смогут получать 400 человек.

Отметим, что в 2021 — 2022 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения проведены капитальные ремонты кровли лечебного корпуса, третьего этажа лечебного корпуса, выполнен капитальный ремонт ФАП в селе Коврига. Выполнены работы по капитальному ремонту кровли здания лечебного корпуса №1, полностью заменены окна, двери и входные группы в здании лечебного корпуса № 1, проведен капитальный ремонт помещений второго этажа лечебного корпуса.

Пополнилась больница и медицинскими работниками. Так, за период 2021-2022 годов в рамках программ «Земский врач» и «Земский фельдшер» на работу прибыли 4 врача -терапевта и 3 средних медицинских работника.

«Работа по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи - приоритетное направление. Так, в прошлом году заключен контракт на поставку цифрового рентген-аппарата, установка и монтаж которого, в соответствии с условиями контракта, запланирована на первый квартал 2023 года», - прокомментировал руководитель Шадринской центральной районной больницы Дмитрий Клюш.

 

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27 февраля, 2023 - 14:32

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