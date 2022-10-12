В финал «Ученика года – 2022» вышли семеро активных и инициативных курганских школьников

Городской конкурс «Ученик года – 2022» проходит в библиотеке имени Л. Куликова. 11 октября учащиеся выступали с визитками. Ребята интересно рассказали о своем мире увлечений, многие постарались погрузить в это остальных гостей мероприятия. По итогам испытания «Добро пожаловать в мой мир» члены взрослого и детского жюри определили финалистов.

14 октября в библиотеке имени Л. Куликова за победу в конкурсе будут сражаться семь учащихся.

Ученица школы №24 Екатерина Варлакова. Во время визитки девушка провела викторину «Своя игра», состоящую из четырёх направлений – основ её жизни: волонтёрство, кадетство, казачество и патриоты Зауралья.

Анна Гороховая из гимназии №31 для представления себя сняла короткометражный фильм «Мои видения». Аня занимается верховой ездой, музыкой, танцами и большим теннисом.

Представительница гимназии №32 Диана Зайцева запомнилась зрителям беседой с игрушечным другом – говорящим жирафом Валерой.

Вероника Козлова из гимназии №27 – участница различных акций и проектов. Девушка подготовила зажигательный танец.

Представитель гимназии №19 Мирослав Литовченко покорил публику интригующим танцем со шляпой.

Алла Менщикова из гимназии №30рассказала о своих увлечениях с помощью палитры – она художник.

Ученица школы №26 Елизавета Смирнова с помощью зала собрала головоломку-пазл в виде сердца, чем и запомнилась гостям.

В финале старшеклассники примут участие в дискуссии, публично выступят по объявленной теме и защитят свою образовательную инициативу.

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