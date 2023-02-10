В главном педагогическом конкурсе Кургана победила учитель химии

За звание «Учитель года» в этом году вступили 39 претендентов. После многочисленных испытаний в 3-х номинациях профессионального педагогического конкурса осталось 15 финалистов. Сегодня, 10 февраля, конкурс завершился церемонией награждения победителей.

«Интерес к конкурсу не ослабевает. Я всегда говорила, что наша система образование в Кургане — лучшая, это подтверждается теми результатами, которые показывают наши дети при выпуске из школы, как они отзываются потом о своей школе, куда поступают и далее растут профессионально. Сегодня мы подводим итоги XXXII городского конкурса «Учитель года». Очень символично, что он проходит в Год педагога и наставника, который был объявлен Президентом РФ. Я бы даже не сказала, что это конкурс, это — праздник педагогического мастерства, ведь педагоги показали весь свой профессионализм, уровень, стремление расти, познавать новое и самое главное, передавать свои знания детям, не только знания, но и любовь», - отметила глава города Кургана Елена Ситникова.

Специальным призом «За педагогическое призвание» была отмечена молодой педагог Наталья Быкова, учительница физической культуры школы №29. Преподавать она начала всего лишь 9 месяцев назад, но уже добилась успеха на педагогическом поприще.

«Мне предложил участвовать в конкурсе директор, увидел во мне потенциал, и я была на оптимистичной ноте. Это стало для меня новым этапом в жизни. Подготовка давалась тяжело, так как было много заданий, направленных на текст, на публичные выступления, что я никогда не делала. А проведение урока-мероприятия мне уже хорошо известно и для меня это было легко», - поделилась Наталья Быкова.

Общественное жюри конкурса объявила своих победителей. В номинации «Учитель года» победил Сергей Никитин. «Воспитателем года» стала Антонина Кузовкина. Награду «Педагогический дебют» заслужила Александра Козлова.

«Мы оцениваем не по профессиональным критериям, мы больше голосуем душой и разумом, представляем, какого педагога мы хотим для своего ребенка. Может не идеального, но самого на наш взгляд творческого и яркого педагога в городе Кургане. Он должен обладать влюбленностью в свою профессию, в детей, с желанием развиваться, быть неординарным. И для нас важно, чтобы у него была активная жизненная позиция, то есть, учитель должен быть личностью, привлекать к себе молодое поколение», - подчеркнула председатель общественного жюри Елена Моторина.

А главных победителей наградила глава города Елена Ситникова. В «Педагогическом дебюте» победу одержала Дарина Симакова, учитель начальных классов гимназии № 47. Лучшим «Воспитателем года» стала педагог детского сада № 110 Ольга Богданова. Главный приз и звание «Учитель года» заслужила учитель химии гимназии № 31 Елена Нагарникова.

В 2017 году она уже принимала участие в конкурсе в номинации «Педагогический дебют», была финалистом-призером, где заняла 2-е место. Ее педагогический стаж насчитывает 8 лет, а в гимназии №31 она преподает второй год.

«В этом году я подумала, что уже достаточно крепко стою на ножках и готова попробовать себя в другой номинации. Сначала был заочный этап, где нужно было написать сочинение, описать свой опыт, далее мастер-класс и финальное испытание — открытый урок и педагогические разговоры. Так как я учитель химии, самым сложным было написать сочинение-эссе. Все остальные испытания были средней сложности, потому что со мной была команда педагогов, мой наставник и мы все мои идеи воплотили. А еще мои ученики — это моя любовь, от них была безумная поддержка, они звонили, писали, а когда записали видео у меня просто окрыление произошло. И к финальным испытаниям я вышла с новыми силами, большое им спасибо», - поделилась победительница.

Церемония награждения перемежалась яркими музыкальными номерами, в которых были задействованы молодые участники творческих коллективов Кургана.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина