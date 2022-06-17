В Глядянской центральной районной больнице идёт ремонт

По поручению губернатора Курганской области в Глядянской центральной районной больнице Притобольного округа в рамках модернизации первичного звена здравоохранения идут работы по капитальному ремонту и переоснащению учреждения новым современным оборудованием.

Напомним, что поэтапный ремонт ЦРБ начался три года назад. В 2019-2020 годах в больнице выполнили ремонт помещений поликлиники и детского поликлинического отделения, благоустроили территорию вокруг лечебного учреждения. В 2021 году завершили капитальный ремонт кровли и коридоров 1-го и 2-го этажей здания стационара, отремонтировали приёмный покой и отделение скорой помощи.

Ход ремонтных работ текущего года прокомментировала главный врач медучреждения Маргарита Лошенкова: «Уже выполнен капитальный ремонт палат на 2 этаже стационара, лестничных маршей и коридора стоматологии. Произведена отделка: штукатурные и плиточные работы, устройство напольного покрытия из плитки и линолеума, монтаж подвесного потолка, а также установлено сантехническое и электрооборудование. В планах ремонт палат терапевтического отделения 1 этажа стационара и перехода в поликлинику. В общем на эти цели выделено 6 млн рублей. Ремонтные работы планируется завершить к осени».

Кроме того, в 2021 году ЦРБ получила новый цифровой флюорограф стоимостью 4,8 млн рублей и два автомобиля для оказания неотложной медицинской помощи марок «Соболь» и «Нива». За счёт средств фонда ОМС приобрела новую стоматологическую установку.

Также отметим, что в рамках программы модернизации в трех селах округа установили фельдшерско-акушерские пункты модульного типа: ранее в селах Притобольное и Плотниково, а в текущем году в селе Нагорское. Новый ФАП будет обслуживать не только жителей села Нагорское, это более 300 человек, но и близлежащих населенных пунктов – Утятка и Камышное.

Пресс-служба губернатора Курганской области.