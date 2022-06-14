В Глядянской центральной районной больнице продолжается капремонт

Благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в Курганской области возводятся новые медицинские объекты и капитально ремонтируются действующие объекты здравоохранения.

Так в рамках программы в этом году в Глядянской ЦРБ продолжается капитальный ремонт. Работа по ремонту и оснащению больницы проходит по личному поручению губернатора Курганской области, утверждают в депздраве.

«Уже выполнен капитальный ремонт палат на втором этаже стационара, лестничных маршей и коридора стоматологии. Произведена отделка помещений: штукатурные и плиточные работы, устройство напольного покрытия (плитка, линолеум), монтаж подвесного потолка, а также установлено сантехническое и электрооборудование. В планах ремонт палат терапевтического отделения первого этажа стационара и перехода в поликлинику. По программе модернизации на эти цели выделено 6 млн рублей. Ремонтные работы планируется завершить к осени», - комментирует ход работ руководитель Глядянской центральной районной больницы Маргарита Лошенкова.

В департаменте здравоохранения подтвердили, что в рамках программы модернизации в селе Нагорское Притобольного округа уже установлен модульный фельдшерско-акушерский пункт.

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