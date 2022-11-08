В Глядянской центральной районной больнице завершили ремонт терапевтического отделения

В Глядянской ЦРБ по поручению губернатора Курганской области капитально отремонтировали терапевтическое отделение стационара. Светлые обновлённые палаты готовы к встрече пациентов.

Поэтапный ремонт больницы начался ещё три года назад. За 2019-2020 годы отремонтировали помещения поликлиники и детского поликлинического отделения, благоустроили территорию вокруг лечебного учреждения. В 2021 году завершили капитальный ремонт кровли и коридоров 1-го и 2-го этажей стационара, отремонтировали приёмный покой и отделение скорой помощи.

Кроме этого, в 2021 году Глядянская центральная районная больница Притобольного района получила цифровой флюорограф стоимостью 4,8 млн рублей и 2 автомобиля для оказания неотложной скорой помощи. За счёт средств фонда ОМС приобрела новую стоматологическую установку, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области со ссылкой на департамент здравоохранения.

Главный врач медучреждения Маргарита Лошенкова прокомментировала ход ремонтных работ: «В этом году кроме капитального ремонта терапевтического отделения мы отремонтировали палаты хирургического отделения, коридор и лестничный марш в отделении стоматологии».

В Притобольном, Плотникове и Нагорском установлены новые фельдшерско-акушерские пункты модульного типа. Ремонт и переоснащение Глядянской ЦРБ современным оборудованием осуществляется в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

Фото предоставлено администрацией Глядянской ЦРБ.

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