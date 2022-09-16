В городе Далматово Курганской области облагородили две общественные территории

Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила создать новые пространства для детей и молодёжи города Далматово. Здесь благоустроили сразу две общественные территории.

Одна из них находится по улице 4-го Уральского полка, 60. Здесь появилась яркая и удобная детская площадка. На огороженной территории установили горки, песочницу, беседку-домик, качели и карусели. Красочное оформление создаёт радостное настроение у детей, а новое и безопасное оборудование внушает спокойствие их родителям.

Игровые детские комплексы появились по улице Энгельса, так же на городской общественной территории. Оборудование на ней стилизовано под железнодорожную тематику, рядом есть скамейки для отдыха. А внимание более старших ребят привлекают просторные спортивные площадки: огороженный корт с футбольными воротами и скейт-парк с рампами и возможностями для экстремальных видов спорта.

В этом году уже было завершено благоустройство туристической оси вокруг главной достопримечательности Далматово — Успенского мужского монастыря. Теперь это комфортное место для прогулок, а также изучения истории города.

В следующем же году здесь будет реализован масштабный проект «История двух площадей» — туристический маршрут от вокзала до главной визитной карточки города, известной на всю страну обители, старейшей православной святыни на зауральской земле – Далматовского монастыря.

Фото с официального сайта областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ