В городе Кургане вручили золотые медали выпускникам школ

Золотые медали выпускников средних школ города Кургана – абсолютно заслуженные. Об этом сегодня, 24 июня, заявила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина на торжественной церемонии вручения медалей, которая прошла в Доме детского и юношеского творчества.

- Золотые медали даются за достижения и успехи в обучении. Ребята и девушки закончили 11 классов, и некоторые имеют даже максимальный результат, 100 баллов, по Единому государственному экзамену. Бесспорно, радует, что в Курганской области есть такие замечательные дети! – заявила Лариса Кокорина.

Добавим, что в этом году золотых медалей удостоены 135 выпускников курганских школ. Помимо этого свои медалисты есть и в районах области – их награждение пройдет в своих муниципалитетах.

- Вчера по инициативе губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова мы впервые провели в областном центре Фестиваль выпускников. Уверена, эта традиция приживется, и мы будем чествовать своих выпускников и в последующие годы, - заявила Лариса Кокорина.

Николай Волков.

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