В городе Шадринске ремонтируют путепровод по улице Щеткина

Во втором по величине городе Курганской области, в Шадринске, ремонтируют путепровод по ул. Щеткина. Работы ведутся в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги» и финансируются из областного бюджета.

- Этот путепровод очень важен для нашего города. Он позволяет преодолевать железнодорожные пути без остановок на время прохождения поездов, которые ходят здесь достаточно часто, - сообщила «Новому миру» заместитель руководителя Комитета по строительству и архитектуре Администрации г. Шадринска Елена Мезенцева.

По статистике, в сутки через данный путепровод проезжает более 10 тысяч единиц автотранспорта. Можно представить, если бы они периодически стояли перед закрытым шлагбаумом на железнодорожном переезде. Люди опаздывали бы на работу, задержки неизбежно сказались бы на деловой активности города.

- Чтобы не останавливать автомобильное движение, работы ведутся на одной из полос. Второй оказывается достаточно, чтобы машины двигались одновременно в обоих направлениях. Пробки здесь довольно редки и возникают только в час пик, - указала Елена Мезенцева.

В настоящий момент на объекте ведутся демонтажные работы. В целом на путепроводе планируется полностью заменить бетонное и дорожное полотно, тротуар, перильные ограждения и электроопоры. Также будут установлены барьерные ограждения, чтобы оградить пешеходов от непредвиденных аварийных ситуаций с участием автомобилей.

- На путепроводе ежедневно трудятся 9 человек. График работ – 12 часов 7 дней в неделю. Нехватки персонала и техники у нас нет. Если возникает производственная необходимость, привлекаем технику других организаций по договору субподряда, - сообщил нашему изданию заместитель генерального директора АО «Варгашинское ДРСП» Евгений Павличенко.

Готовность объекта сейчас составляет более 5%. Есть небольшое отставание от графика, но генеральный подрядчик обещает ликвидировать его уже в ближайшее время.

- По контракту сроком окончания работ значится не позднее 1 ноября 2022 года. Мы к этому времени путепровод обязательно отремонтируем, это дело чести для нашей организации, - пообещал Евгений Павличенко.

Добавим, что сумма контракта – 56 млн рублей.

Николай Волков. Фото автора.

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