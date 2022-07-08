В городских библиотеках Кургана начинается «КиноДетство»

Библиотеки города стараются наполнить летний отдых детей насыщенной интересной и познавательной программой. Этим летом восемь городских библиотек стали участниками всероссийского проекта «КиноДетство. РФ».

«КиноДетство» – это еженедельные сеансы современной российской анимации, творческие видеомастерские по созданию мультфильмов, викторины и игры. Инициаторами идеи создания сети детских киноклубов в библиотеках стал фонд социально-культурных программ «Губерния» совместно с Российской государственной детской библиотекой при содействии Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России и при поддержке Фонда президентских грантов.

В программе показов - лучшие авторские работы анимационных киностудий «Пилот», «Шар», «Анимос», которые не раз становились победителями крупнейших российских и международных кинофестивалей.

Детское анимационное кино ждет встречи со своими зрителями в библиотеках города. Это бесплатно!

Программа мультсеансов киностудий «ШАР» и «Пилот» в городских библиотеках:

- Библиотека им. Ф. Достоевского, ул. Макаренко, 95 (мкр-н Восточный) - 6, 13, 20, 27 июля, 13:00.

- Библиотека им. М. Горького, 1 мкр-н, ул. Алексеева, 4 (мкр-н Заозерный) -6, 13, 20, 27 июля, 14:00.

- Библиотека им. Н. Некрасова, ул. Блюхера, 24(Центральный р-он) - 6,13,20,27 июля, 13:00.

- Библиотека им. И. Тургенева, пр-т Конституции,63 (мкр-н Энергетики) - 6,13,20,27июля, 13:00.

- Библиотека им. В. Шукшина, ул. Пушкина,43 (Центральный р-он) – 7,14,21,28 июля, 14:00.

- Детская библиотека им. С. Маршака,ул. Анфиногенова,106(мкр-н Рябково) - 8, 15, 22, 29 июля, 11:00.

- Библиотека им. Л. Толстого, ул. Садовая,50(мкр-н Северный) - 8, 15, 22, 29 июля, 14:00.

- Модельная библиотека им. Л. Куликова, ул. Гоголя, 183(Центральный р-он) - 8, 15, 22, 29 июля, 15:00.

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