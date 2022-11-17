В горсаду Кургана розы укрыли от мороза

Подготовка розария к зимним условиям в горсаду Кургана прошла в несколько этапов. В сентябре в последний раз поливали растения, а также подкормили кусты для ускорения процесса вызревания побегов. В октябре в санитарных целях удалили увядшие бутоны и листву, больные, слабые и повреждённые ветви. В ноябре, как сообщила городская Дирекция парков и скверов, бутоны укрыли от морозов.

По словам специалистов, при укрытии роз ориентировались на среднесуточную температуру воздуха, когда ночью она стала опускаться ниже -5 градусов. При укрытии использовали лапник – один из самых распространённых способов подготовки растений к зиме. Природный материал свободно «дышит», что позволяет уберечь растения от гниения. Но при этом лапник самостоятельно создаёт воздушную шубу для растений, которая удерживает тепло, исходящее из почвы. Сверху розы укрыты полотном в два слоя.

Городская администрация обращается к жителям с просьбой бережно относиться к розарию: не снимать укрытие роз, иначе они погибнут от холода.

Фото городской Дирекции парков и скверов.