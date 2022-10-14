В горсаду Кургана состоялся праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Местные производители сельхозпродукции развернули на центральной площадке горсада красочную ярмарку. Курганцам предлагались мёд разных сортов, сыры, выпечка, овощи с грядки, малосольные огурчики, арбузы и множество других полезных вкусностей.

Мастера декоративно-прикладного творчества устроили выставку-продажу сувениров. Учили гостей праздника изготовлению кукол, разнообразных осенних поделок.

Служители Курганской епархии из братства Александра Невского проводили мастер-класс по колокольному звону. Они же рассказывали о православных традициях Покрова, дарили нательные крестики, церковную литературу.

Сотрудники городских библиотек организовали для гостей праздника интерактивную программу. Все желающие смогли поучаствовать в викторинах по его истории и традиционных для этого сезона народных гаданиях. В шуточной форме девушки гадали на жениха. Это время года ознаменовывается уборкой урожая и переходом к началу сватовства и другим свадебным обычаям.

«Всех гостей мы угощали бесплатным чаем и проводили народные игры, - рассказывает временно исполняющий обязанности директора Курганского областного дома народного творчества Ирина Фалькова. - Было здесь много школьников.И младших, и постарше. В подвижные игры с удовольствием играли и маленькие дети, и ребята почти уже студенческого возраста. И всем было интересно».

Концертную программу представили артисты Звериноголовского районного дома культуры. На праздник пришли порядка трёх сотен горожан. Организовали его Курганский областной дом народного творчества, областное музейное объединение, библиотеки города.

Константин Сапунов. Фото Управления культуры Курганской области.

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