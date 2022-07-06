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В горсаду Кургана в День семьи будет царить «Ромашковое настроение»

Программу готовит библиотека Потанина.

6 июля, 2022 - 12:00

Курганская областная детско-юношеская библиотека имени Потанина 8 июля приглашает в Городской сад на развлекательную программу «Ромашковое настроение». Ведущий – Андрей Ким.

Символ праздника – ромашка, поэтому курганцев ждут конкурсы и задания, связанные с этим летним цветком. Также гостям предложат сыграть в «Классики на новый лад». Серия мастер-классов ждет любителей рукоделия. С помощью сотрудников библиотеки можно будет изготовить сердце из ниток и кукол-неразлучникииз лоскутов ткани, символизирующих семейную пару, идущих по жизни рука об руку. Взрослым и детям предлагаем поучаствовать в создании праздничного панно.

Светлана Тельминова,  специалист отдела маркетинга и досуговой деятельности библиотеки Потанина, сообщила, что в финале курганцевждет шоу мыльных пузырей и красочный аквагрим. Ждем вас в Городском саду. Начало в 14:00.

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6 июля, 2022 - 12:00

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