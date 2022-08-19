В Госдуме РФ готовят программу денацификации образования на освобожденных территориях

В Госдуме РФ разрабатывают программу денацификации образования на освобожденных территориях Украины. Об этом рассказал вице-спикер палаты Борис Чернышов.

«В рамках деятельности межфракционной рабочей группы депутатов по противодействию искажению образования мы инициируем разработку программы денацификации образования на освобожденных территориях», - рассказал политик в ходе презентации мониторингового доклада «О нацификации образования на Украине», прошедшей в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Госдума также запустит международный ресурс StopNacismInEducation.com. Портал позволит всем желающим, в том числе украинцам, анонимно сообщать о нацификации образования.

«Важно совершить кратчайший переход освобожденных украинских территорий на российские образовательные стандарты, украинских детей милитаризировали с раннего детства, внушая ненависть к России», - заявил ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, учебники, которые были обнаружены в украинских школах, содержат пропаганду жестокости и антироссийских идей, искажают общую историю, в том числе историю Великой Отечественной войны.

Чтобы донести до детей достоверную информацию, Госдума предлагает привлечь ветеранов и участников специальной военной операции к преподаванию в школах на освобожденных территориях.

Доклад о нацификации образования на Украине, подготовленный Госдумой РФ, был направлен в ООН. Борис Чернышов отметил, что теперь мир сможет узнать правду об украинских преступлениях в сфере образования.

«Я уверен, что он (верховный комиссар ООН – ред.) будет, с одной стороны, поражен теми преступлениями, которые изложены в этом докладе, а с другой стороны, мир узнает правду», - заявил Чернышов.

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