В «Губернаторских чтениях» в Кургане примет участие известный российский промышленный дизайнер

В «Губернаторских чтениях» в Кургане примет участие российский промышленный дизайнер, руководитель центра прототипирования высокой сложности «Кинетика», один из создателей дизайна факела - символа XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи - Владимир Пирожков.

«Губернаторские чтения» с участием Владимира Пирожкова планируется провести 27 октября в Инвестиционном агентстве Курганской области. Он расскажет об особенностях технологического прорыва в современной России, лучших практиках в сфере ИТ-технологий, о профессиях будущего, а также подготовке специалистов, осуществляющих свою деятельность в этой сфере. На встрече речь пойдет и о роботизации, создании искусственного интеллекта и формировании «человека будущего». Представителям курганских ИТ-компаний, промышленных предприятий и студентам, обучающимся по профильным направлениям, будет полезен опыт дизайнера Пирожкова.

Напомним, «Губернаторские чтения» проходят по поручению главы региона Вадима Шумкова с участием известных успешных людей из различных сфер деятельности, которые специально приезжают в Курганскую область, чтобы поделиться опытом с теми, кто готов учиться и развиваться. В апреле этого в гостях у курганцев побывал председатель ассоциации «Народный фермер», известный сыровар Олег Сирота.

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