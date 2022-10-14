В Губернаторской кадетской школе-интернате в Куртамыше благоустроят стадион

Губернаторскую Куртамышскую кадетскую школу-интернат приводят в порядок.

В 2021 году по поручению главы региона уже провели текущий ремонт третьего этажа, заасфальтировали площадку у школы. В этом году залили самовыравнивающиеся полы в кабинетах второго этажа, в коридорах положили плитку. Уже работает обновленная система отопления. К декабрю здесь должны поменять канализацию и водоснабжение.

Чтобы будущие защитники Родины укрепляли здоровье и свою физическую подготовку, в следующем году благодаря усилиям главы региона Вадима Шумкова школа будет включена в государственную программу по благоустройству территории школьного стадиона «Успех каждого ребенка», сообщили в пресс-службе главы региона.

Здесь постигают науки и готовятся к военной службе почти 300 воспитанников. Отметим, что уже сейчас выпускники прошлых лет работают и служат на благо нашей Родины на всей территории РФ, также они принимают участие в спецоперации.