В Ханты-Мансийске завершился форум уральской молодёжи «УТРО-2022»

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в итоговом заседании форума УТРО, который проходил в Ханты-Мансийском округе – Югре. Вместе с губернаторами уральских регионов и участниками форума он обсудил ключевые темы в сфере развития некоммерческого сектора.

По словам полпреда, Урал - лидер некоммерческого сектора в стране. Три региона УрФО – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямал и Тюмень - в первой пятерке рейтинга Минэкономразвития России по поддержке социально ориентированных НКО. Потенциал регионов в этом направлении не исчерпан.

«За последние 10 лет в УрФО количество НКО возросло с 3,5 тыс. до 11 тыс., это говорит о том, что та политика, которую проводят власти и то, что делает молодежь приносит результаты. При этом очень важно, что мы на Форуме всегда стараемся отработать так, чтобы максимальное число участников получило гранты из Президентского Фонда. За последние пять лет НКО округа получили из него четыре миллиарда рублей, это одна из самых высоких цифр среди всех федеральных округов», - рассказал полпред

Участники представили Владимиру Якушеву итоговые продукты форума: прототип федеральной кроссфункциональной площадки для коммуникации между государством, сообществами и активистами, предложения по совершенствованию Федерального закона о государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений, а также идеи по созданию молодёжных пространств.

«Форум УТРО – это большая творческая лаборатория, которая даёт путёвку в жизнь лучшим практикам и социальным экспериментам. Открывает возможности для реализации новых проектов», - обратился к участникам Владимир Якушев.

Он рассказал о широкой государственной поддержке некоммерческого сектора и пригласил молодых людей к совместной работе в окружном Совете по молодёжной политике, он начнет работать в сентябре.

Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова также встретились с ребятами, приехавшими на форум из ДНР и ЛНР.

«Самое главное – это настроение тех, кто участвует в этом форуме, и я вижу по настроению ребят, что время они провели с пользой, — прокомментировал Владимир Якушев. — Вообще, форум «Утро» это — некий социальный лифт, потому что многие из тех, кто участвовал в его работе, впоследствии проявили себя в самых разных сферах - бизнесе, политике, государственной службе. Многие из сегодняшних организаторов, неоднократно были участниками этого форума. Мы очень досконально подходим к формированию смысловых площадок, чтобы форум был полезным и информационно насыщенным, чтобы отдых совмещался с практическими навыками»

Форум УТРО-2022 проходил в Югре с 1 по 10 августа. Главной темой этого года стало устойчивое развитие молодёжных сообществ. В течение десяти дней более 500 молодых людей из 53 регионов России, а также молодёжь из подшефных территорий ДНР и ЛНР, которые курируют регионы Уральского федерального округа, получали новые знания и компетенции в сферах устойчивого развития некоммерческих организаций, социального проектирования, проектного менеджмента и управления ресурсами. Узнавали, как создать в регионе дополнительные условия для самореализации юношей и девушек, в том числе через исполнение проектов и инициатив.

«Грустно, что праздник подходит к концу, но я уверен, что вы увезете отсюда самые хорошие и добрые эмоции. Увезете с собой адреса новых друзей - это, наверное, самое главное из того, что произошло в эти дни. Мы говорим сегодня до свиданья, Ханты-Мансийск и здравствуй, Челябинск-2023!», - сказал на закрытии Форума Владимир Якушев, обращаясь к участникам.

По информации пресс-службы полпредства УрФО.