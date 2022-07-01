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В Херсонской и Запорожской областях заработали отделения Промсвязьбанка

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1 июля, 2022 - 13:10

Первые отделения Промсвязьбанка (ПСБ) открылись в Херсоне и Мелитополе. Жителям этих городов стало доступно комплексное банковское обслуживание на уровне лучших российских стандартов. Информацию об этом опубликовала пресс-служба ПСБ.
Председатель кредитной организации Петр Фрадков и главы ВГА Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий договорились о сотрудничестве, которое предусматривает активное участие банка в развитии промышленной, транспортной, жилищной инфраструктуры регионов. Кроме того, Промсвязьбанк будет отвечать за обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий местным жителям.
На первом этапе ПСБ запустил базовые банковские продукты и сервисы. Так, клиенты банка могут выпустить платежную карту, открыть расчетный или накопительный счет, совершать переводы или платежи, обменивать валюту или воспользоваться услугами инкассации.
В течение 2022 года Промсвязьбанк планирует открыть еще несколько отделений на территории Херсонской и Запорожской областей, а также поэтапно расширять набор предоставляемых населению и бизнесу продуктов и услуг.

1 июля, 2022 - 13:10

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