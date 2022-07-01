В Херсонской и Запорожской областях заработали отделения Промсвязьбанка

Первые отделения Промсвязьбанка (ПСБ) открылись в Херсоне и Мелитополе. Жителям этих городов стало доступно комплексное банковское обслуживание на уровне лучших российских стандартов. Информацию об этом опубликовала пресс-служба ПСБ.

Председатель кредитной организации Петр Фрадков и главы ВГА Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий договорились о сотрудничестве, которое предусматривает активное участие банка в развитии промышленной, транспортной, жилищной инфраструктуры регионов. Кроме того, Промсвязьбанк будет отвечать за обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий местным жителям.

На первом этапе ПСБ запустил базовые банковские продукты и сервисы. Так, клиенты банка могут выпустить платежную карту, открыть расчетный или накопительный счет, совершать переводы или платежи, обменивать валюту или воспользоваться услугами инкассации.

В течение 2022 года Промсвязьбанк планирует открыть еще несколько отделений на территории Херсонской и Запорожской областей, а также поэтапно расширять набор предоставляемых населению и бизнесу продуктов и услуг.