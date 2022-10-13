В храм блаженной Матроны Московской в микрорайоне Глинки привезли икону с мощами святой старицы

Икона с мощами блаженной Матроны Московской прибыла в храм блаженной Матроны Московской в микрорайоне Глинки города Кургана.

Икона была доставлена из храма Успения Божией Матери города Екатеринбурга. По словам настоятеля прихода, иеромонаха Афанасия (Коренкина), на протяжении всего времени пребывания святыни в приходе перед образом будут совершаться регулярные богослужения.

«Икона святой Матроны будет в Кургане до 24 октября. Все эти дни мы будем совершать перед ней молебны, в которые будем добавлять особые молитвы за наших воинов, ведь блаженная старица пережила войну в Москве», - цитирует отца Афанасия пресс-служба епархии.

Священник и прихожане храма приглашают всех желающих принять участие в молитве блаженной Матроне Московской перед её святой иконой и приложиться к святыне в храме микрорайона Глинки по адресу: улица Сибирская, 1-Б.

Фото пресс-службы Курганской еапрхии.

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