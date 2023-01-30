В храмах Кургана освящают воду

В Крещенский сочельник, 18 января, митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершил Божественную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана.

В завершение богослужения владыка вместе с сослужившим ему духовенством собора совершил чин Великого освящения воды, сообщили в пресс-службе Курганской епархии. Владыка напомнил, что нет различия между освящением воды 18 и 19 января – это совершенно одно и то же.

«Бытует суеверие, что вода освященная, в эти два дня, разная по благодати и действию. Но мы с вами знаем, что это не так. Воду в дни празднования Крещения освящают дважды, чтобы было удобно нам приходить и набирать её домой – одни прихожане пришли, взяли 18 января, а другие – 19-го. И столпотворения в храмах тогда будет меньше, и нам будет удобнее сохранять внутренний мир», – пояснил архипастырь.

Утром 19 января, в праздник Крещения Господня, митрополит Даниил совершил Божественную литургию и чин великого водосвятия в Александро-Невском соборе.

Напомним, что крещенская вода — это вода, освященная в Крещенский Сочельник и в сам Праздник на Великом водосвятии. Часто крещенской называют воду, которую освятили именно 19 января, а воду, освященную накануне, называют богоявленской. На самом деле, вода в эти два дня освящается одним и тем же чином, обладает одними и теми же свойствами и иначе называется Великая Агиасма. «Агиасма» переводится с греческого языка как святыня.

Как великую святыню верующие приносят из храма домой воду, освященную в дни празднования этих Евангельских событий, и хранят ее весь год, до следующего праздника Богоявления.

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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