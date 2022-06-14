В ИК-2 на Просвете ввели в эксплуатацию новое швейное оборудование

Пофедеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026)» в исправительную колонию строгого режима, расположенную в поселке Просвет, поступило23 швейных машины.

В центре трудовой адаптации осужденных дополнительно трудоустроены 25 человек. Всего на швейном производстве в ИК-2 работают 79 осужденных. Пресс-служба УФСИН России по Курганской областисообщает, что ежедневно каждому выдается сменное задание, сотрудники производственной службы контролируют нормы выработки и качество выпускаемых изделий.

Как рассказал заместитель начальника колонии Евгений Воробьев, для расширения площадей швейного производства в учреждении перепрофилировали обувной участок: «Сегодня нет необходимости в изготовлении обуви, но стабильно поступают заказы по пошиву спецодежды, поэтому был открыт дополнительный швейный участок. Здесь установили поступившие 20 прямострочных и три специальные швейные машины».

У осужденных имеется большой опыт изготовления различных видов спецодежды. В настоящее время в центре трудовой адаптации работают над заказом по пошиву брюк для противоэнцефалитного костюма. Необходимо изготовить 1200 экземпляров.

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