В индустриальном парке «Курган Энергомаш» работают пять резидентов

Руководители образовательных учреждений в сфере профтехобразования познакомились с индустриальным парком «Курган Энергомаш». «Якорным резидентом» парка является завод «Темпер», а его директор Сергей Доронин является также руководителем «Курган Энергомаша». Во время экскурсии делегации образования была показана работа предприятия «LD фитинг», которое выпускает импортозамещающую продукцию - соединительные части трубопровода – резьбовые латунные фитинги.

«Новая площадка, индустриальный парк, построена в прошлом году. Сейчас здесь пять цехов, а 8 апреля прошлого года, когда была вбита первая свая, на этом месте было болото. Парк построен благодаря программе социально-экономического развития. Часть затрат взяло на себя правительство, благодаря личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова, поэтому в такие короткие сроки и удалось запустить индустриальный парк, привлечь коллег с другого региона, чтобы зашли сюда с оборудованием и у нас создавали новые рабочие места. У нас на предприятии уже 67 рабочих мест создано. Само предприятие было запущено 31 мая, то есть, работаем пока меньше двух месяцев. Все производится из сырья, отлитого на литейном производстве в Челябинске», - рассказал директор предприятия «LD фитинг» Олег Девяткин.

Качество химического состава латуни проходит тщательную проверку, методы который были разработаны с челябинской профессурой.

На территории индустриального парка в настоящее время работает пять предприятий. Помимо «Темпера» и «LD фитинг», здесь работают «Металлснаб», где занимаются обработкой металлов, «Продэкс», производящий конвейерные ролики и «Форс Продакшн» выпускающий полипропиленовые трубы.

«Наш «Temper» - это «якорный» резидент, который развился и сам стал инвестором создания индустриального парка, а ряд предприятий только начали свою работу, только разворачивают производство. Кто-то еще только закупает оборудование и готовится к его размещению здесь, выставляет вакансии. В этом году мы готовим вторую площадку — Гринфилд, это будет территория с коммуникациями, где новые предприятия смогут зайти «под ключ», выбрать помещения, которые ему необходимы и разместить свое производство. Пока территория не занята и вакантна для предприятий. Мы периодически общаемся и с курганскими инвесторами, и с инвесторами из других регионов на предмет подбора площадки «под ключ», - рассказал директор индустриального парка Сергей Доронин.

После экскурсии состоялся круглый стол по вопросам подготовки кадров. Обсуждение этих вопросов читайте в следующем информационном материале на сайтах «Новый мир» и Zauralonline.ru.

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.

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