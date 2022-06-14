В итальянском городе установили скульптуру аппарата Илизарова

В итальянском городе Лекко​​ на площади у Палаццо Пауре появился экспонат со знакомыми всему ортопедическому миру очертаниями.

Скульптура высотой 3,5 метра и весом 400 кг, созданная албанским художником Джетмиром Петерникаем, являет собой гигантский аппарат Илизарова. Ее создание приурочено к открытию выставки «Карло Маури, рождённый в восхождении» и посвящено важной главе жизни знаменитого итальянского альпиниста и путешественника Карло Маури, его путешествию в далекий сибирский город Курган, знакомству с великим ортопедом Гавриилом Илизаровым и истории исцеления, сообщает ilizarov.ru/new.

Во время кругосветной экспедиции Тура Хейердала 1969 года Маури познакомился с русским врачом Юрием Сенкевичем, которому рассказал о своих проблемах с ногой (у Маури был перелом и одна конечность короче другой). «Сенкевич, — вспоминал Карло, — несколько раз говорил о враче из Сибири Гавриле Абрамовиче Илизарове, который творил чудеса с костями больных. Маури поехал в Курган в 1979 году и вылечился, но не только: он практически привнёс в Италию новаторскую ортопедическую философию доктора Илизарова».

По словам Франчески, дочери Карло Маури, скульптура - дань уважения инструменту, разработанному российским ортопедом, хирургическому внешнему фиксатору, который можно использовать для удлинения или изменения формы костей верхних и нижних конечностей. Автор памятника – друг семьи, и то, что он сделал для этой выставки, ее бесконечно тронуло.

К слову, это уже не первая инсталляция, посвященная аппарату Илилзарова. Подобный памятник есть в родном городе академика Илизарова, Гусары. Стела высотой 6,5 м установлена на перекрёстке улиц Гавриила Илизарова и Фахреддина Мусаева. Автором монумента является Фархад Азизов.

Фото с сайта ilizarov.ru.

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