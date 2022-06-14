В июне стартует капитальный ремонт Далматовской районной больницы

Модернизация первичного звена: Далматовскую центральную районную больницу отремонтируют, как и другие медучреждения, по личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова.

Благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение» на капитальный ремонт Далматовской центральной районной больницы предусмотрено 6 млн. рублей. Контракт на выполнение работ заключен с ООО «ПКФ «СМУ-3». Подрядчик планирует приступить к выполнению работ в июне текущего года.

В 2022 году для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов приобретены 8 автомобилей на общую сумму 7,2 млн. рублей.

«В 2023 году планируется приобретение и монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Красноисетское Далматовского района. На эти цели в рамках программы модернизации запланировано 5,5 млн. рублей» - рассказывает главный врач Далматовской ЦРБ Евгений Коровин.

По информации департамента здравоохранения Курганской области.