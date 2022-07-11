В июне в соцсетях «завирусилось» более 200 фейков

В первый месяц лета аналитики фактчекингового проекта «Лапша» выявили 222 фейка. Суммарно они успели набрать 980 млн просмотров. Такой статистикой авторы проекта поделились на официальном сайте.

По словам аналитиков «Лапши», большая часть фейковой информации была опубликована в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram.

Чаще всего фейки были связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Ей было посвящено почти 36% недостоверной информации. «Вторая по популярности тематика — международные отношения (16,6%), третья — внутренняя политика (12,2%)», — отмечают эксперты.

Самым масштабным фейком за прошедший месяц стали сообщения об увольнении Натальи Поклонской с должности замруководителя Россотрудничества. Авторы сообщений уверяли, что это произошло из-за того высказываний Поклонской о знаках «Z» и «V». Ложная новость быстро разошлась среди россиян и набрала в общей сложности более 37 млн просмотров.

Еще одним распространившимся фейком оказалось видео урагана, которое засняли якобы в одной из деревень Чувашии. Кадры разбушевавшейся стихии попали даже федеральные СМИ. Проект «Лапша» выяснил, что на самом деле видео было снято в США.

В июне в чат-боты «Лапши» пользователи прислали на проверку более 1 тысячи запросов. «Больше всего спрашивали о СВО — более 60% обращений было посвящено этой теме», — говорится на сайте проекта.