В Камышовской школе открыли мемориальную доску памяти погибшего во время спецоперации земляка

В Куртамышском муниципальном округе 13 сентября 2022 года состоялось знаменательное событие - на здании Камышовской основной общеобразовательной школы открыли мемориальную доску памяти Рината Таласпаевича Елемесова, погибшего 28 мая нынешнего года при исполнении воинского долга во время военной спецоперации на Украине.

Напомним, что в мае губернатором Курганской области Вадимом Шумковым было подписано распоряжение об открытии мемориальных досок в школах, в которых учились погибшие во время спецоперации зауральцы.

Право открыть доску было предоставлено участнику боевых действий в Чечне Роману Александровичу Грибанову и ученику восьмого класса Петру Егорову.

Младший сержант старший разведчик-снайпер группы специального назначения Ринат Елемесов был профессиональным высококлассным военным, за плечами которого годы непростой военной службы в МВД, Чечне, Сирии, на Украине. Но где бы ни находился Ринат, он всегда помнил о семье и выполнял воинский долг достойно, был для своих однополчан примером.

Рината очень не хватает всем, кто был с ним знаком, не хватает его улыбки, его шутки, одобрения, не хватает ЕГО...

Он был рожден воином,главное для которого- защита России. «Если не мы, нас задавят», - повторял он.

Ринат никогда не жаловался, хотя ранения, полученные им в Ингушетии, были очень тяжёлыми. А в мае, незадолго до гибели, он дважды был контужен, но продолжал воевать. В день своей гибели Ринат отдал свой бронежилет молодому бойцу, стараясь спасти его...

В послужном списке Рината Елемесова немало наград: медаль «Отличник милиции», памятные медали «Участник контртеррористической операции», «За службу на Северном Кавказе», «Участник военной операции в Сирии», «За ратную доблесть», «За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Имеются и боевые награды - медаль «За отвагу», полученная в 2009 году за мужество и отвагу, проявленные вбоях на Северном Кавказе при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни, медаль «Георгий Жуков».

Ринат Таласпаевич Елемесов представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

Пограничники Куртамышской районной общественной организации «Стражи Границы» выпустили к этой дате альбом памяти Рината. Для этого встретились с его родителями Зинаидой Жусуповной и ТаласпаемБазараевичемЕлемесовыми, проживающими в селе Камыши, вели телефонные переговоры с вдовой героя – Олесей Александровной, проживающей в Бердске, с другом Рината Нурланом Ерминевым из Сургута, с педагогами Камышовской школы Любовью Максимовских и Любовью Мигуновой, с воспитателями Шмаковского училища Ниной Еременко и Татьяной Солоха. Все воспоминания и фотографии объединены в альбом «Памяти Рината Елемесова», объем которого составил 100 страниц. 100 страниц памяти. Они были подарены Камышовской школе и родителям героя.

Ольга Карлыкова, Куртамышский МО.

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