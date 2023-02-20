В Камышовской школе открыли Парту Героя

В селе Камыши Куртамышского округа в основной общеобразовательной школе сегодня, 20 февраля, появилась «Парта Героя» Рината Елемесова, с честью выполнившего свой воинский долг в ходе СВО.

«Парта с портретом Рината должна напоминать вам, ребята, о том, что в этой школе учился обычный мальчишка, который, как и вы, радовался жизни, строил планы. Ценой своей жизни он защитил свою Родину. Он не мог поступить иначе. Безмерные слова благодарности вам, дорогие родители Рината, за такого замечательного парня. За настоящего мужчину и истинного патриота. Память о нем навсегда останется в истории Куртамышского округа и нашей страны», - обратился к присутствующим депутат фракции «Единая Россия» в Курганской областной Думе Александр Обласов, который помог установить парту.

Ринат Таласпаевич Елемесов родился 7 мая 1984 года в городе Куртамыше Курганской области. С 1 по 9 класс учился в Камышовской средней школе.

28 мая 2022 года младший сержант, старший разведчик-снайпер 24-й отдельной бригады специального назначения Ринат Елемесов, выполняя спецзадание вместе с бойцами, оказались в окружении. Прикрывая товарищей, он отбивал атаки нацистов. Был смертельно ранен. В день гибели Ринат отдал свой бронежилет молодому солдату, желая спасти ему жизнь.

Он был профессиональным военным, за плечами которого годы непростой военной службы в МВД, Чечне, Сирии, на Украине. Место гибели Рината Елемесова: Украина, Луганская область, село Брусовка.

1 декабря 2022 года жене и дочери передана награда воина – Орден Мужества, которым Ринат был награжден посмертно.

Напомним, образовательный проект «Парта Героя», который запустила «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Новая школа», в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На школьных партах размещён QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.

По информации Курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

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