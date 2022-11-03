В Каргапольском округе завершается благоустройство общественных территорий

В Каргапольском муниципальном округе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году уделили внимание двум общественным территориям в разных муниципальных образованиях.

Завершен первый этап благоустройства общественной территории в р.п. Каргаполье . Здесь на территории общего пользования по ул. Крупской,91 подрядная организация провела земляные работы, обустроила бордюры, установила фонари уличного освещения и видеонаблюдение, уложила тротуарную плитку на дорожки и установила новый памятник погибшим в ходе Великой отечественной войны. В настоящий момент работы на объекте завершены.

Уже на втором этапе благоустройства в 2023 году запланировано устройство ограждения и песчаного покрытия, установка детского игрового оборудования и скамеек с урнами.

В рабочем посёлке Красный Октябрь Каргапольского округа благоустройство общественной территории ещё завершается. Ведутся работы по устройству детской площадки – на ней уже установили разнообразные горки, качели, песочницу и другое игровое оборудование для детей.

Всего в 2022 году в Курганской области благоустраивается 60 общественных и 30 дворовых территорий. На большинстве объектов работы завершены.

Фото департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ в социальной сети «ВКонтакте».

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