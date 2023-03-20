В каргапольской поликлинике закончены демонтажные работы

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» в поликлинике филиала Межрайонной больницы №5 в рабочем поселке Каргаполье производится капитальный ремонт.

Контракт на сумму более 4,9 млн рублей заключен с предприятием «Нициональ — Строй». В ходе ремонта планируется выполнить общестроительные работы: провести отделку внутренних помещений поликлиники, осуществить ремонт стен, потолков, пола, выполнить замену дверей.

«Демонтажные работы уже произведены. В настоящее время проводятся работы по выравниванию и оштукатуриванию стен»,- прокомментировал руководитель Межрайонной больницы №5 Максим Лютиков.

За последние три года в Каргапольском муниципальном округе капитально отремонтировали фельдшерско - акушерские пункты в селах Окуневском и Усть-Миасском и в поселке Майский. В селах Долговском и Сосновка и в деревне Малышево возвели модульные фельдшерско-акушерские пункты, а в поликлинике заменили инженерные сети (водопровод, отопление, канализацию). По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» округ пополнился 4 врачами и 5 средними медицинскими работниками.

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