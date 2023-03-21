В Катайске при уборке мемориала нашли ценного попугая

В администрации Катайского округа маленький переполох: там неожиданно появился пернатый питомец. При уборке территории мемориала воинам-катайцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, рабочие Центра благоустройства нашли попугая. Счет шел на минуты: во-первых, погода явно не тропическая, во-вторых стая голубей уже порядком потрепала заморскую птицу. Люди отбили попугая, он даже не пытался сопротивляться и с радостью пошел к своим спасителям.

"Попугай жив и здоров, ждет хозяина, - прокомментировала «Новому миру» сотрудница Центра благоустройства Бибигуль Садвакасова. - Мы дали объявление о находке в соцсетях, намеренно не заявляем породу и не даем фото — таким образом ждем настоящего хозяина, который хватится своей пропажи и придет за ним. Мы съездили в ветеринарную аптеку, все про него узнали, купили корм. Если никто за ним так и не придет, то кто-нибудь из наших заберет его домой".

«Новый мир» благодарит катайцев за милосердие и доброе отношение к природе. Если попугай ваш, звоните 8 (35251) 2-11-15.