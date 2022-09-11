В Катайске прошли легкоатлетические соревнования «Золотая осень»

14 сентября на стадионе «Труд» города Катайска прошли районные легкоатлетические соревнования «Золотая осень». Участниками спортивного мероприятия стали самые маленькие спортсмены - воспитанники детских садов.

Легкоатлетические соревнования открылись торжественным парадом. Ребят, их родителей и воспитателей приветствовал заместитель директора Катайской детско-юношеской спортивной школы Андрей Батанин.

На старт в этот день вышли дети восьми детских садов Катайского района, за победу боролись 32 юных спортсмена. Ребята преодолели дистанцию в 100 метров. Несмотря на юный возраст, все малыши продемонстрировали волю, ловкость, стремление к победе и выдержку.

Результаты командного первенства:

1 место – команда детского сада «Родничок»,

2 место – команда детского сада «Мечта»,

3 место - команда детского сада «Березка»,

4 место – команда детского сада «Сказка».

Результаты личного первенства среди девочек:

1 место – Каролина Большакова (д/с «Родничок»),

2 место – Екатерина Белова (д/с «Мечта»),

3 место - Злата Шивалова (д/с «Сказка»).

Результаты личного первенства среди мальчиков:

1 место - Никита Степанов (д/с «Родничок»),

2 место – Арсений Суворков (д/с «Сказка»),

3 место - Руслан Хакимов (д/с «Березка»).

Победители и призеры награждены грамотами и памятными призами.

Фото с официальной страницы управления по физической культуре и спорту Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»

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