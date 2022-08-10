В Катайске ремонт средней школы на контроле единоросса

В Катайске в рамках выполнения поручений по исполнению народной программы партии «Единая Россия» идёт ремонт средней школы № 2 – здания учебного корпуса, столовой и здания бывшей базовой начальной школы.

Аукционы для определения подрядных организаций для выполнения капитального ремонта зданий были объявлены в апреле 2022 года. С этого времени по инициативе местного отделения партии создан Общественный совет по контролю за качеством проведения ремонтных работ, который возглавил депутат Катайской районной Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Кузнецов. Единоросс регулярно выезжает на место ремонтных работ, беседует с представителями подрядной организации и информирует жителей города через посты в социальных сетях.

«На основном здании, расположенном по адресу ул. Советская д.1, подрядчиком выступает общество с ограниченной ответственностью «СтройИндустрия». Здание столовой и здание, расположенное по адресу ул. Школьная д.8 – общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос». Мы постоянно с ними на связи, общаемся, я задаю вопросы – мне всё поясняют. Капитальные ремонты школ - это инициатива Партии «Единая Россия», соответственно нам и осуществлять контроль за ходом проведения работ», - прокомментировал Евгений Кузнецов.

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