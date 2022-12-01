В Катайске установили первую платную колонку

В конце ноября в Катайске появилась первая платная уличная колонка с водой. Ее установили напротив магазина «Пятерочка», что в районе Молодежного городка. Набирать воду можно теперь будет только при наличии специальной лимитной карты «Водоканала».

Как пояснили в местном «Водоканале», первую автоматизированную водоразборную колонку установили, чтобы бороться с неучтенным потреблением воды. Оборудование, оснащенное подогревом и доступом по электронному ключу, призвано сократить потери.

- Старые водоразборные колонки постоянно нуждались в ремонте, что приводило к увеличению расходов воды, и, соответственно, дополнительным финансовым издержкам предприятия, - сообщил директор ООО «Водоканал» Валерий Яков. - Теперь у нас есть точный учет таких расходов, что, я уверен, приведет к значительному сокращению потерь.

Новый тип оборудования позволит получать услугу абонентам по картам. Приобрести ее можно в ООО «Водоканал». Чтобы набрать воды, нужно пополнить счет, но даже при таком раскладе стоимость одно литра получается 4 копейки. Что, согласитесь, практически бесплатно. Однако для предприятия – это тоже деньги. К тому же сейчас забор воды происходит неконтролируемым образом. Берут ее в колонке не только те, кто живет рядом с ней постоянно, но и приезжие люди. Возле умной колонки установлено видеонаблюдение, это позволит решить проблему вандализма.

Водоканал намерен установить подобные сооружения взамен старых уличных колонок.

Жители частных домов, которые входят в зону колонки и не имеют централизованного водоснабжения, и все желающие будут платить за пользование колонкой по тарифам, установленным региональным департаментом по тарифной и ценовой политике.

Кубометр воды стоит 38 руб. 26 коп. (1 кубометр – это 1000 литров или 100 ведер воды за 38,5 руб.).

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.