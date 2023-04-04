В Катайском округе более чем за 840 млн рублей приведут в порядок около 40 км дорог

На модернизацию дорожной сети Катайского округа в 2023 году направят более 841 млн рублей. На эти средства приведут в порядок более 38 км региональных и межмуниципальных дорог, расположенных на территории округа, а также внутримуниципальных дорог.

В этом году завершат ремонт региональной трассы Шадринск - Миасское протяженностью 34,9 км до границы с Челябинской областью. Для повышения сохранности дороги на этом участке установят стационарный пункт весогабаритного контроля. Данный маршрут является транзитным и позволяет в обход загруженной федеральной трассы «Иртыш» попасть в соседний регион.

Обновят подъезд к городу Катайску от федеральной дороги Екатеринбург – Шадринск – Курган. На межмуниципальной дороге Катайск – Верхняя Теча (через перекресток Скилягино) отремонтируют мост через реку Исеть. Объекты вошли в план работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», уточнили в пресс-службе главы региона.

По данным департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, в Катайске пройдут комплексные работы на улицах Шумилова и Юдина – от железнодорожного переезда до улицы Тарских - протяженностью 1,54 км. Приведут в нормативное состояние проезжую часть, тротуары, установят уличное освещение. Маршрут является востребованным так как обеспечивает транзит по городу с федеральной трассы в южную часть округа.

Добавим, что работа по модернизации дорожной сети региона проходит по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Фото департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.