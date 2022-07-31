В Катайском округе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Боровское Катайского муниципального округа появился новый фельдшерско –акушерский пункт. еще один медицинский объект появился по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. В селе Боровское уже полностью закончены работы по установке модульного фельдшерско — акушерского пункта. В настоящее время идет подготовка документов для прохождения процедуры лицензирования.

Это радостное событие стало очередным этапом реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Напомним, целью региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Курганской области является обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Также в Катайской центральной больнице ремонтируют стационар, ведутся штукатурные работы. Контракт на проведение капитального ремонта стационара заключен с предприятием «Стройсервис-Катайск».

«В планах на 2023 - 2025 годы проведение капитального ремонта врачебной амбулатории в селе Ильинское и фельдшерско – акушерского пункта в селе Ушаковское, а также капитального ремонта Центральной районной больницы», - прокомментировал дальнейшие планы модернизации руководитель Катайской ЦРБ Сергей Мисюк.

Фтографии с официальной страницы областного департамента здравоохранения в социальной сети «ВКонтакте»

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