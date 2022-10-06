В Катайском районе уборка зерновых культур подходит к концу

В Катайском районе завершают уборку зерновых культур. При средней урожайности хлебов 20,6 ц/га общий намолот составил 21864 тонны. В большинстве хозяйств уборочные работы уже успешно завершены, сообщает газета «Знамя».

Среди предприятий полностью завершили уборочную ООО «Колос» и ООО «Казанцевское», а вот ООО «Свинокомплекс» убрали 73,8% посевной площади. При этом урожайность и намолот в развивающемся хозяйстве выше, чем у других – 12620 тонн.

Крестьянско-фермерские хозяйства также собрали в этом году хороший урожай. Хлеборобы Зинаиды Зенковой взяли по 32 центнера зерна с гектара и намолотили 1680 тонн хлеба.

Продолжают уборочную страду и картофелеводы района. По данным сектора сельского хозяйства администрации Катайского района, на 3 октября своевременно убрать урожай успели только два крестьянско-фермерских хозяйства – Павла Баженова и Олега Пряминина. У остальных работы завершены только на 63,7%. При этом урожайность корнеплода, вопреки ожиданиям, оказалась неплохой и в среднем по району составила 73,4 ц/га.

Уборка овощей также завершена только наполовину. В этом году их выращиванием занимались только два хозяйства - Рустамджона Собирова и Марины Матковской. Урожайность составила 57,6 центнеров с гектара. На сегодняшний день в закрома отправились уже более 350 тонн овощей. Хозяйства планируют продолжить работы и убрать весь выращенный урожай

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