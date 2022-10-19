В Катайской районной больнице продолжается капитальный ремонт стационара

В настоящее время в центральной районной больнице в хирургическом отделении идут демонтажные, штукатурные и плиточные работы, устанавливаются дверные блоки, обновляется напольное покрытие. Уже выполнены работы по монтажу оконных блоков и системы электроснабжения, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, вопрос о капитальном ремонте центральной районной больницы губернатор Вадим Шумков поднимал в ходе рабочей поездки Катайский район в 2019 году. После осмотра медицинского учреждения глава региона поручил отремонтировать приёмный покой, детское отделение, отделение скорой помощи. Было принято решение об оптимальном использовании площадей больницы, отделения которой располагаются в нескольких зданиях. Это позволило бы значительно сократить коммунальные расходы без ущерба для удобства врачей и пациентов. Глава региона также поручил департаменту здравоохранения проработать вопросы благоустройства прилегающей территории, ремонт теплосетей и наружного освещения .

«Для совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году приобретены 3 легковых автомобиля, а также 26 единиц медицинского оборудования для нового фельдшерско-акушерского пункта на 500 тыс. рублей», - прокомментировал руководитель Катайской ЦРБ Сергей Мисюк.

Фото департамента здравоохранения.

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