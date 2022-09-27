В Казаркинской школе открыли памятную доску погибшему в спецоперации земляку

В селе Казаркино на здании средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Г.Т. Чекулаева открыта мемориальная доска гвардии сержанту, командиру отделения десантно-штурмовой бригады 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Амену Мурзагулову, погибшему 2 апреля во время спецоперации.

За плечами 32-летнего морпеха более 14 лет безупречной службы, большое количество наград, командировок в Чечню, Ингушетию, Крым, Сирию. Амен Мурзагулов был награждён медалью «За военную доблесть» 2 и 3 степеней. За участие в 2016 году в военной операции в Сирии Указом Президента Российской Федерации награжден медалью Жукова за заслуги и обеспечение безопасности своей страны. Но Украина стала для бойца последней географической точкой, где в конце марта, во время освобождения очередного населённого пункта от националистов, Амен получил осколочное ранение…

Указом Президента России за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Амен Мурзагулов награжден орденом Мужества. Но уже посмертно.

Амен учился в самой обычной Трюхинской школе. Мальчишка, каких миллионы - подвижный, добрый, ответственный. Только отличался недетской выдержанностью и его огромные красивые глаза всегда излучали добро. Любил трюхинский школьник спортивные занятия, лёгкую атлетику, принимал участие во всевозможных соревнованиях, выезжал с командой на районные турниры. Его бывшая учительница И. Л. Кокорина вспоминает школьника такими словами: «Амена уважали ребята, он ни с кем не ссорился, был умным, хорошим мальчиком. Он всё схватывал на лету, такая отличная память была у него».

После девятого класса Амен поступил в Макушинское профессиональное училище с кадетским уклоном. И уже с первого курса проходил начальные азы военной подготовки. Мечтал ли тогда юноша о военной службе? Думал ли о том, что его имя будет увековечено в родной школе? Вряд ли. Он просто жил и любил жизнь.

После окончания училища, как и тысячи обычных российских юношей, его призвали в ряды Вооружённых Сил РФ. Служил в Чечне, Дагестане, откуда и перешёл на службу по контракту.

А в душе этот мужественный и сильный воин оставался всё таким же добрым, честным и любящим справедливость деревенским мальчишкой. Наверное, из таких простых мальчиков и вырастают герои, которые не бросают громких слов, а служат верой и правдой своей родине.

На митинг, посвящённый памяти героя, собрались казаркинцы, учителя, представители администрации и, конечно же, ученики, среди которых – будущие защитники Родины. Для них Амен Мурзагулов сегодня - живой пример для подражания, о котором они прочитали не в учебнике по истории. Он жил рядом с сегодняшними девчонками и мальчишками, приезжал в казаркинскую школу на спортивные состязания, бегал по этим школьным коридорам.

«Мы гордимся тем, что макушинская земля воспитала таких героев, как Амен Мурзагулов, - выступила на митинге заместитель главы муниципального округа по социальной политике Лариса Абакумова.- Память о наших защитниках мы храним, будь то солдаты Великой Отечественной войны, афганской или чеченской. Россия сильна своей памятью. И сегодня рядом с памятной доской Героя Советского Союза Гордея Тимофеевича Чекулаева висит такая же- Амена Николаевича Мурзагулова. Такая связь поколений - наших героев и защитников дорогого стоит».

Митинг закончился возложением цветов к мемориальной доске герою Мурзагулову.

А школьный историко-краеведческий музей «Истоки»теперь носит имя Кавалера ордена мужества Амена Мурзагулова. Уже на входе в музей, посетителей встречают фотографии трюхинского паренька: вот он бежит на соревнованиях, а здесь гоняет мяч… А на следующей - он в армейской форме. И везде Амен улыбается, а глаза так и светятся счастьем жизни.

Теперь в школьном музее его имя будет звучать на Уроках мужества, память о деревенском юнце, каким запомнили его односельчане, увековечена. И все, кто будет подниматься по школьным ступенькам, увидят и встретятся взглядом с героем.

Не забудут его и боевые товарищи, который остался для них солдатом, верным долгу Отчизны, командиром отделения десантно-штурмовой бригады.

Сегодня сослуживцы Амена продолжают оставаться в строю, защищают нас с вами, нашу родную землю. И им важно знать, что в лице их друга, мы не забываем о них, о непростом солдатском ежедневном подвиге.

Макушинцам представилась возможность увидеть, какими бывают герои. И сразу вспоминаются строки «Героями не рождаются, ими становятся». Так и есть. Это наши сыны, чьи-то братья, племянники и мужья, которые защищают мир от нацизма. И сколько таких героев в России - не сосчитать.

Как и 80 лет назад, война снова входит в российские семьи. И нужно ещё сильнее любить свою родину, ценить всё то, что имеешь. И, конечно, помнить о тех, кто сегодня с оружием в руках, как их деды и прадеды, защищают мирное небо над нами. Чтобы завтра у всех было светлое будущее. За мир во всём мире.

Елена Токаева. Фото автора.