В кетовский Добро.Центр поступило техническое оснащение

Представители Кетовского детско-юношеского центра 10 октября подписали соглашение о сотрудничестве с директором Центра развития современных компетенций по реализации стратегии победителя областного конкурсного отбора на получение статуса «Муниципальный центр поддержки добровольчества (волонтёрства)» и получили материальную поддержку (техническое оснащение и раздаточная продукция).

В Зауралье откроют 10 таких площадок. Конкурс проходил в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Как сообщает молодёжный портал Зауралья, муниципальные центры поддержки добровольчества займутся поддержкой гражданских инициатив и волонтёрских проектов, будут помогать добровольцам в развитии своей деятельности, в том числе проводить развивающие занятия, оказывать информационную поддержку, предоставлять помещения для работы, также займутся исследованиями и мониторингами в сфере добровольчества.

Фото с сайта prospekt45.ru.

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